Tchad : Le Ministre Abdoulaye Mbodou Mbami à Genève pour la 12ème session de la Conférence internationale du travail

M. Mbodou Mbami est accompagné dans cette mission par des représentants des organisations syndicales et patronales du Tchad. Cette participation active du Tchad à la CIT s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue social et de la promotion du travail décent dans le pays.



L'Ambassadeur du Tchad en Suisse, M. Jean Pierre Baptiste, apporte tout son soutien à la délégation tchadienne et œuvre à la promotion des intérêts du Tchad au sein des instances internationales du travail.



Cette 12ème session de la CIT réunit les délégués des 187 États membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour discuter de plusieurs questions cruciales pour le monde du travail, notamment la protection des travailleurs contre les effets du changement climatique et les risques biologiques.



La participation du Tchad à cette conférence internationale témoigne de son engagement à promouvoir le travail décent pour tous. Le gouvernement tchadien, en collaboration avec les partenaires sociaux, s'efforce de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à améliorer les conditions de travail et à garantir les droits des travailleurs.



L'Ambassade du Tchad en Suisse joue un rôle crucial dans la promotion du dialogue social et la défense des intérêts du Tchad sur la scène internationale du travail.