Tchad : Le Ministre Koulamallah rencontre la Représentante de MSF pour discuter de la situation humanitaire

Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur la poursuite des discussions entre MSF et les autorités tchadiennes de haut niveau. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation humanitaire préoccupante dans l'Est du pays, marquée par des conflits et des déplacements de populations.



MSF est une organisation médicale humanitaire internationale indépendante qui fournit une assistance médicale aux personnes affectées par des conflits, des épidémies, des catastrophes naturelles ou l'exclusion des soins de santé. Au Tchad, MSF est présente depuis 1987 et intervient dans plusieurs régions du pays, en particulier dans l'Est, où l'organisation apporte une aide médicale vitale aux populations vulnérables.



Au cours de leur entretien, le Ministre Koulamallah et Mme Prudent N'Dri ont réaffirmé leur engagement mutuel à œuvrer ensemble pour relever les défis humanitaires auxquels fait face le Tchad, en particulier dans l'Est du pays. Ils ont souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités tchadiennes et les organisations humanitaires comme MSF pour apporter une assistance adéquate aux populations dans le besoin.



La situation humanitaire à l'Est du Tchad demeure une source de préoccupation majeure pour les autorités et les organisations humanitaires. Les efforts conjoints du gouvernement tchadien et de ses partenaires, tels que MSF, sont essentiels pour soulager les souffrances des populations affectées et leur permettre de vivre dans des conditions dignes.