Tchad : Le Ministre de la Santé Publique du Cameroun à N'Djamena pour une réunion sur l'éradication du Ver de Guinée

À son arrivée, Dr Manaouda Malachie a été accueilli par l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, S.E Mohaman SANI TANIMOU, et par l'ambassadeur du Tchad à Genève, Dr Jean Pierre BATIST. La présence des ambassadeurs témoigne de la coopération renforcée entre les deux pays dans le domaine de la santé.





Les discussions et les décisions qui seront prises lors de cette réunion pourraient avoir un impact significatif sur les efforts d'éradication de cette maladie au niveau continental. La participation de hauts responsables de différents pays et organisations internationales est essentielle pour échanger des idées, des pratiques et des solutions efficaces.