Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères reçoit la Représentante spéciale du Secrétaire Général de l'ONU

Cette visite de Mme Patten s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et les Nations Unies, en particulier dans les domaines de la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité.



Au cours de cette audience, le Ministre Koulamallah a réitéré l'engagement du Tchad à collaborer étroitement avec les Nations Unies pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Il a également salué le travail important accompli par Mme Patten dans la promotion des droits des femmes et des filles, en particulier dans les zones de conflit.



Mme Patten a quant à elle félicité le Tchad pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Elle a également souligné l'importance de la collaboration entre le Tchad et les Nations Unies pour la protection des droits des femmes et des filles, en particulier dans le contexte des conflits armés.



Les deux parties ont également discuté de la situation humanitaire au Tchad, en particulier de la crise des réfugiés soudanais. Le Ministre Koulamallah a lancé un appel à la communauté internationale pour intensifier son aide aux réfugiés et aux populations locales affectées par la crise.



Cette visite de Mme Patten au Tchad témoigne de l'engagement des Nations Unies à soutenir le pays dans ses efforts de développement et de consolidation de la paix.