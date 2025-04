Tchad : Le Ministre des Infrastructures évalue l'avancement des chantiers routiers à Mossoro et Chadra

Dès son arrivée à Mossoro, le Ministre a exposé les objectifs de sa mission, qui s'articulent autour des points suivants :



Évaluer l'état général des infrastructures de la province.

Accélérer la réalisation des travaux en cours, notamment la route Chadra-Moussoro.

Par ailleurs, le Ministre a fait plusieurs annonces importantes pour le développement des infrastructures dans la province du Barh El-gazal :



Le démarrage des travaux de la route Massakory - Chadra est prévu pour le premier trimestre de l'année 2026.

Un programme de relance des projets d'infrastructures actuellement à l'arrêt dans la province sera mis en œuvre.

Un plan de relance des bâtiments socio-sanitaires et éducatifs sera établi dans un bref délai pour assurer leur achèvement.

Avant de se rendre à Mossoro, le Ministre a fait une halte à Chadra pour inspecter la première section de la route Chadra - PK30, dont les travaux ont été confiés à l'entreprise SOLVET Tchad sous la supervision du groupement ECOTOPO/BEDIS, avec un délai d'exécution de 18 mois. Sur le terrain, le Ministre a évalué l’état d’avancement des travaux, les moyens matériels et humains déployés, à travers des échanges avec les responsables du chantier. Monsieur 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 s'est dit satisfait de l'évolution générale des travaux, tout en soulignant la nécessité d'intensifier les efforts pour accélérer le rythme, notamment en ce qui concerne les travaux de terrassement, dont le rendement a été jugé non satisfaisant.



Le Ministre a ainsi instruit l'entreprise à élaborer un planning de travail plus ambitieux, incluant des équipes de nuit, en particulier pour les ouvrages d'assainissement, afin d'accélérer la cadence des travaux. Il a également insisté sur la qualité des ouvrages et le strict respect des normes techniques définies dans le contrat.





Concernant la section suivante, reliant Chadra à Moussoro sur une distance de 41 kilomètres, les travaux ont été attribués à l'entreprise SNER. Contrairement à la première section où les travaux de débroussaillage, de terrassement et de construction des ouvrages d'assainissement sont en cours, la SNER est encore en phase d'installation de son chantier. Le chef de la délégation ministérielle a insisté sur la mobilisation rapide et effective de l'entreprise pour démarrer les travaux et traiter les éventuels points de coupure avant la saison des pluies, afin de garantir une circulation fluide sur cet axe important.



Par ailleurs, il a été demandé aux deux entreprises (SOLVET Tchad et SNER) d'assurer l'entretien des points critiques des pistes Chadra - Ngoura et Moussoro - Ngoura dans le cadre de leurs œuvres sociales.