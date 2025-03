Tchad : Le PAM lance des travaux pour la clôture de l'aérodrome de Mongo

Ce projet ambitieux a été salué par le Maire Hamza Abba Djaourou, qui s'est engagé à œuvrer pour le rayonnement de Mongo, en collaborant avec les acteurs locaux et régionaux. Il a exprimé son soutien à l'initiative, en soulignant l'importance de ce projet pour l'avenir de la ville.

Depuis son installation, l'exécutif communal de Mongo, sous la direction de Hamza Abba Djaourou, s'active de manière inlassable pour redorer l'image de la ville. La décision de clôturer l'aérodrome s'inscrit dans une vision plus large de développement et de transformation de l'infrastructure urbaine. Bien que la clôture de l'aérodrome puisse soulever des préoccupations concernant l'accès aux transports aériens, elle est perçue comme un pas vers la réévaluation et l'amélioration des infrastructures locales. Le maire a assuré qu'une communication continue et inclusive sera essentielle pour garantir que les besoins de la communauté sont pris en compte tout au long de ce processus. La clôture de l'aérodrome de Mongo représente un tournant pour la ville, présageant des efforts pour moderniser et revitaliser ses infrastructures. Le soutien du PAM et l'engagement du maire sont des atouts clés pour la réalisation de ces projets, garantissant ainsi un développement durable pour la communauté locale.