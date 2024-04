Tchad : Le PNUD lance un projet visant à soutenir le relèvement socioéconomique des victimes des inondations à Ndjamena

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une approche intégrée qui cible les zones les plus touchées par la crise et l’afflux de réfugiés. Il vise à alléger la pression sur les services de base, à atténuer les tensions intercommunautaires et à répondre aux défis sécuritaires majeurs. En outre, il s’agit d’un projet d’urgence et d’appui à la stabilisation, au relèvement et à la revitalisation.



La région de l’Est du Tchad, où se trouve N’Djamena, accueille un grand nombre de réfugiés et de personnes retournées, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources et les infrastructures locales. Ce projet, doté d’un budget de 30,4 millions de dollars, vise à améliorer l’accès aux services sociaux de base, à soutenir les moyens de subsistance et à revitaliser les économies locales. Il met également l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et la cohésion sociale.



En somme, cette initiative contribue à la résilience des communautés vulnérables et à la construction d’un Tchad plus stable, pacifique et durable1. Le PNUD continuera à soutenir le gouvernement et les populations dans leurs efforts de développement, en mettant l’accent sur la paix et la réconciliation, gages d’un développement durable.