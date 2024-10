Tchad : Le Parti VIVA RNDP forme ses membres sur les textes électoraux

La vice-présidente du VIVA RNDP, Madame Kassiré Isabelle Housna, a présidé l'ouverture de l'atelier, représentant le président du parti. Dans son discours, elle a souligné l'importance du VIVA RNDP en tant que parti de masse, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.



Madame Kassiré a expliqué que cette formation a pour objectifs de doter les militants des connaissances nécessaires pour comprendre le processus électoral, expliquer la procédure de constitution et de dépôt des dossiers de candidatures, maîtriser la technique de couplage des élections législatives et locales, comprendre les textes qui encadrent les scrutins et familiariser les participants avec les systèmes électoraux applicables.

S'adressant aux candidats de VIVA qui seront investis pour les prochaines élections, la vice-présidente a encouragé les militants à raffermir leur position sur le terrain et à travailler ensemble pour assurer la victoire éclatante du VIVA RNDP lors des différentes consultations électorales.



Cet atelier souligne l'engagement du VIVA RNDP à préparer ses membres pour les défis électoraux à venir, tout en renforçant leur compréhension des mécanismes et des réglementations qui régissent le processus électoral au Tchad.