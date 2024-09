Tchad : Le Phalanstère des écrivains appelle à l'engagement des jeunes pour la littérature

L'événement avait pour objectif d'encourager les jeunes tchadiens à s'engager dans la lecture et l'écriture d'œuvres littéraires.



Lors de la cérémonie de lancement officiel des activités, il a été souligné que ce processus innovant et cette démarche, menée dans un laps de temps relativement court, ont permis de transformer le Phalanstère en une réalité concrète, et non plus un simple rêve, marquant ainsi un avenir radieux pour cette initiative.



Le coordinateur de Plume de Toumaï a rappelé que ces jeunes, bien au fait des réalités littéraires tchadiennes et des difficultés du milieu, sont plus que jamais déterminés à mener à bien leur initiative. Ils disposent d'un sens du leadership qui n'a rien à envier à d'autres, et travaillent dans une étroite convivialité, tout en sollicitant régulièrement des conseils auprès des aînés, avec des conseillers choisis avec soin.



« Au milieu de ce tumulte, l'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart pour poursuivre ses réflexions et les images qui lui sont chères. Jusqu'à présent, l'abstention était toujours possible dans l'histoire, mais aujourd'hui, tout a changé. Même le silence prend un sens redoutable », a-t-il souligné.



Il a lancé un appel aux jeunes tchadiens pour soutenir les écrivains et les artistes dans leur travail, tout en les encourageant à cultiver l'amour de la lecture et de l'écriture.