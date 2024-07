Tchad : Le Port de Douala et le COC-Tchad discutent des mesures de facilitation des activités des opérateurs économiques tchadiens

Cette rencontre fait suite à la participation active de la délégation du Port de Douala à la première édition des Journées du Chargeur Tchadien, organisée par le Conseil des Chargeurs Tchadiens (COC-Tchad) du 11 au 13 juillet 2024 à N'Djamena.



Les discussions entre le Ministre Koulamallah et la délégation du Port de Douala ont porté sur les mesures concrètes prises lors des Journées du Chargeur Tchadien pour faciliter les activités des opérateurs économiques tchadiens. Ces mesures visent à lever les obstacles au commerce transfrontalier et à améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement régionales.



Le Ministre Koulamallah a salué l'engagement du Port de Douala à renforcer sa collaboration avec le Tchad et à contribuer à la promotion du commerce régional. Il a également réitéré l'engagement du gouvernement tchadien à créer un environnement favorable au développement du secteur privé et à faciliter les échanges commerciaux.



Parmi les mesures discutées lors de la rencontre, on peut citer la simplification des procédures administratives et la dématérialisation des démarches, la mise en place d'un système de guichet unique pour faciliter l'accès aux informations et aux services, la formation des opérateurs économiques tchadiens aux procédures du Port de Douala et l'amélioration des infrastructures de transport et de logistique entre le Tchad et le Cameroun.



Ces mesures devraient contribuer à réduire les coûts de transport et les délais de transit des marchandises entre le Tchad et le Cameroun, stimulant ainsi le commerce et l'investissement dans les deux pays.



La participation du Port de Douala aux Journées du Chargeur Tchadien est une étape importante dans le renforcement de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. Les deux pays sont déterminés à lever les obstacles au commerce transfrontalier et à promouvoir le développement économique régional.