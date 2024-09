Tchad : Le Réseau des organisations des Jeunes du Moyen-Chari dénonce les dysfonctionnements du Palais des Arts et de la Culture

Bien que le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye ait été réceptionné provisoirement en avril dernier, il fait déjà face à des problèmes de dégradation, tant structurelle qu’opérationnelle. Tougondjidé Leonard, le coordonnateur du réseau, a souligné plusieurs points critiques.



Des fissures, des problèmes d'humidité et des plafonds qui s'effondrent par endroits rendent certaines parties du bâtiment dangereuses. Les toilettes sont dans un état d'insalubrité avancée, ce qui compromet l'utilisation de l'espace. Les travaux de l’Hôtel de chasse et de la Maison de la Femme sont à l'arrêt pour des raisons non précisées.



Tougondjidé a exprimé des préoccupations quant à la gestion de ce bâtiment, qui est censé promouvoir la culture et servir de lieu de rencontre pour les artistes et la communauté locale. Il a insisté sur l'importance symbolique du Palais pour la province du Moyen-Chari, avertissant que sans action rapide, ce bâtiment pourrait devenir inutilisable.



La situation du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye souligne la nécessité d'une gestion rigoureuse et d'un suivi des infrastructures culturelles au Tchad. Les jeunes de la province du Moyen-Chari espèrent que leurs préoccupations seront entendues et prises en compte par les autorités pour assurer la pérennité de ces lieux essentiels à la culture et à la créativité locale.