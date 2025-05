Tchad : Le Salamat Se Mobilise pour le 3ᵉ Recensement Général de la Population et de l'Habitat

Cette rencontre significative, qui s'est tenue dans la salle de réunion du gouvernorat, a rassemblé les autorités administratives, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les représentants des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que les responsables des organisations de la société civile de la province. L'objectif primordial était de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs clés à l'importance du RGPH3 et d'obtenir leur adhésion et leur soutien actif aux différentes étapes du processus.





Le Chef de mission, Karyodingao Dingaodoumbaye, a pris la parole pour rappeler à l'assistance que ce 3ᵉ Recensement Général de la Population et de l'Habitat, qui concernera l’ensemble du territoire tchadien, se trouve actuellement dans sa deuxième phase de préparation et revêt une importance capitale pour la planification future du pays.







Le Délégué Général, Dr Satadjim Succès Noël, a mis en lumière le rôle essentiel de la cartographie dans la prise de décision éclairée en matière de développement urbain, d’aménagement du territoire et de planification sociale. Il a souligné que la cartographie permet de recueillir et de fournir des informations géographiques précises et actualisées, qui sont indispensables pour orienter efficacement les politiques et les actions du Gouvernement tchadien.





Il a ensuite précisé que l’objectif principal de cette mission spécifique est de mobiliser et d'impliquer activement les autorités locales à tous les niveaux – administratif, sécuritaire, traditionnel et religieux – afin de garantir le bon déroulement des opérations de cartographie qui constituent une étape préliminaire cruciale du RGPH3.





Enfin, il a été rappelé à l'audience que les deux précédents recensements généraux de la population et de l'habitat au Tchad, le RGPH1 et le RGPH2, avaient été organisés respectivement en 1993 et 2009. Le RGPH3 représente donc une mise à jour essentielle des données démographiques et socio-économiques du pays.