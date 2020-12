Tchad : Le Tribunal ordonne la suspension du Congrès du CNJT projeté par le ministère de la Jeunesse

Le bureau exécutif du Conseil National des Jeunes du Tchad (CNJT) a animé une conférence de presse relatif à l’organisation du congrès et sur le comportement du ministre de la Jeunesse et des Sports au sein de cette institution. Le président du CNJT, Mahamat Souleyman Djibrine, souligne qu'entre le 21 et le 23 mars 2018, un congrès du CNJT a été organisé. A l'issue de ce congrès, un bureau a été élu pour un mandat de quatre ans. Malheureusement, le ministère en charge de la Jeunesse s'est mis à empêcher le bureau élu d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, par une série des décisions visant la déstabilisation et la division de la jeunesse.



Le Tchad étant un pays de liberté et de démocratie, le bureau exécutif s'est tourné vers la justice en introduisant une requête, demandant l'annulation des actes pris par le ministère. La justice a été rendue et les actes du ministre ont été purement et simplement annulés. Dans sa logique de diviser davantage la jeunesse et de saper la cohésion sociale, le ministère tente toujours d'organiser un congrès par arrêté N°40/PR/MJS/DG/DASELMA, du 12 octobre 2020, malgré les décisions rendues par la justice tchadienne.



« Confiant de la liberté et de la démocratie, prônées par le Maréchal du Tchad, ldriss Deby Itno, président de la République, nous nous sommes tournés une fois de plus vers la justice, et nous avons obtenu par la voie judiciaire une ordonnance, suspendant ce congrès illégal et antidémocratique projeté par le ministre en charge de la jeunesse », a déclaré le président du CNJT, Mahamat Souleyman Djibrine.

En effet, le 30 novembre dernier, le vice-président du Tribunal de Grande instance de Ndjamena, Yoyana Yandjim, a effectivement ordonné la suspension du congrès projeté par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cela étant, Mahamat Souleyman Djibrine rappelle qu’un peuple divisé ne peut subsister. C’est pour cette raison qu’il lance un appel à la jeunesse de demeurer vigilante, surtout en cette période électorale.