Tchad - Le bitumage des rues de N'Djamena en cours : des défis à relever avant les pluies

Le projet de bitumage de 93 km de rues à N'Djamena, lancé par le Président de la Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, progresse. L'entreprise CGCOC Group a ouvert cinq chantiers, dont quatre dans la zone de Farcha et un au quartier Guinébor. Cependant, l'état d'avancement des travaux et l'arrivée imminente de la saison des pluies suscitent des inquiétudes.



Le Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a effectué une visite de terrain le 3 mai 2024 pour exhorter les entreprises à respecter le calendrier et à bitumer les rues avant les pluies. Il a souligné que l'état des travaux et le retard accusé sont préoccupants.



La visite a permis de lever certains obstacles qui freinaient les travaux. Un problème de tracé de l'emprise d'un collecteur d'eaux pluviales à Farcha a été résolu grâce à un compromis avec les riverains. De même, des problèmes de libération de l'emprise à Mélézi, liés à des postes de transformation électrique, sont en cours de résolution avec la SNE.



Le Secrétaire Général a insisté sur la nécessité de bitumer les rues avant les pluies, car le retard pourrait entraîner une dégradation importante des travaux déjà réalisés. Il a appelé les entreprises à mobiliser tous leurs moyens pour respecter le chronogramme.



En résumé, le bitumage des rues de N'Djamena est en cours mais des efforts doivent être consentis pour rattraper le retard et finaliser les travaux avant la saison des pluies.