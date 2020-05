Tchad : Le bureau de l'UNET vient en aide au centre de la léproserie d'Habena

Le geste est modeste mais d'une grande générosité. L'équipe est composée d'un représentant des étudiants de l'Ecole Normale Supérieure, de l'UNABA, et de l'Université de Mongo. Ils sont venus apporter leur contribution dans cette lutte contre le coronavirus.



Pour le président national de l'UNET, Aserpe Dickreo Amos, les étudiants ne peuvent rester indifférents face à cette épidémie : "Nous également, on ne peut pas rester indifférent face à cette épidémie, nous avons choisi de venir aujourd'hui au centre de santé la léproserie pour faire un geste. Ce geste c'est pour donner un soutien au personnel afin de se protéger."



Le kit est composé de gel hydroalcoolique, de savon, et de cache-nez.



Du côté du centre de santé, l'on ne peut entendre que satisfaction. A l'ère de cette crise, la plupart des tchadiens se sont montrés concernés par cette lutte.