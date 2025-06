Tchad : Le centre DARAL_MOMINATE de Mongo célèbre la réussite de ses apprenantes

Organisée par Mme Fatime Zakaria, directrice du centre DARAL_MOMINATE, et présidée par M. Moumine Alkhali, inspecteur de l'alphabétisation et de l'éducation de base non formelle, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont M. Yaya Ali Ramat, représentant de la Fédération pour la Promotion des Langues Nationales (FPLN), ainsi que les parents des apprenantes et de nombreux invités.





Dans son mot de bienvenue, la directrice générale Fatime Zakaria a présenté les objectifs et les résultats exceptionnels de la formation, soulignant avec fierté le taux de réussite impressionnant de 90 % pour l'année scolaire 2024-2025.





Plusieurs personnalités ont pris la parole pour encourager et conseiller les apprenantes. L'Imam Algoni Mht Daggo de la mosquée de Oyo a récité des versets coraniques pour motiver les femmes à poursuivre leurs efforts d'apprentissage. Madame Azzala Abdoulaye Issa, membre de la fondation du centre, a prodigué des conseils précieux concernant le bon fonctionnement de l'établissement, tandis que Mme Azza Issa, directrice du centre LIWAL HAKH de Mongo, a encouragé les femmes à persévérer dans leur formation pour contribuer activement à la vie religieuse féminine.





Le représentant de la FPLN, M. Yaya Ali Ramat, a souligné l'importance d'un encadrement de qualité par des personnalités éducatives expérimentées pour la formation des personnes âgées, afin d'atteindre les objectifs fixés.





En clôturant la cérémonie, l'inspecteur de l'alphabétisation et d'éducation de base non formelle, Moumine Alkhali, a chaleureusement félicité les femmes diplômées ainsi que leurs enseignantes. Il a également annoncé une excellente nouvelle : à la rentrée scolaire 2025-2026, le centre DARAL_MOMINATE ouvrira ses portes à tous ceux et celles désireux d'apprendre, élargissant ainsi son impact éducatif dans la communauté.





La cérémonie s'est achevée par la remise officielle des attestations aux apprenantes, accompagnée de la récitation de versets coraniques, marquant dignement la fin de cette journée mémorable dédiée à l'éducation et à l'autonomisation des femmes de la province.