Tchad : Le chantre Koularambaye Mathurin annonce la sortie de son nouvel album "NDU NÔ LEM"

Artiste engagé, Koularambaye Mathurin a retracé son parcours musical, débuté dès son plus jeune âge au sein du ministère de louange de l’EET n°11, dans la chorale pépinière "Les Gédéons". Il a ensuite rejoint "La Trompette de l’Éternel" avant d’intégrer, en 2003, le groupe vocal God’s Angel, où sa passion pour la musique chrétienne s’est pleinement épanouie. En 2023, il avait déjà sorti deux singles, prélude à cet album désormais très attendu.



Dans son allocution, le chantre a souligné que "NDU NÔ LEM" est bien plus qu’un projet musical. Il s’agit d’un appel spirituel profond, inspiré des Saintes Écritures : Colossiens 3:16, 1 Thessaloniciens 5:11-15, Psaumes 7:18, 9:1 et 18:1. À travers ses chants, il interpelle les croyants face aux défis actuels du monde chrétien : perte de l’amour du prochain, manque d’entraide, affaiblissement de la communion fraternelle et tensions dans les couples chrétiens.



L’album se veut un message d’exhortation à maintenir la foi en Jésus-Christ, à vivre selon les principes bibliques, à cultiver l’amour fraternel et à rester fermes face aux épreuves spirituelles, dans un monde marqué par les signes des derniers temps.



Enfin, Koularambaye Mathurin a lancé une invitation chaleureuse à tous les amoureux de la louange et à tous ceux qui souhaitent vivre un moment spirituel fort, à venir nombreux le dimanche 8 juin 2025 pour célébrer ce lancement dans la présence du Seigneur.