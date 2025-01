Tchad : Le chef de l’État Mahamat Idriss Déby Itno réagit à l’attaque du Palais présidentiel

Le président Déby a tout d’abord exprimé ses « sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main », tout en souhaitant « un prompt rétablissement aux blessés ».



Il a également salué « la réactivité, la bravoure et le professionnalisme » des forces de sécurité, qualifiant leur intervention de décisive pour repousser les assaillants. « Ces vaillants soldats ont une fois de plus démontré leur engagement à défendre la première institution de la République », a-t-il déclaré.



Gratitude envers le peuple tchadien et les pays amis



Le chef de l’État a tenu à remercier le peuple tchadien pour son soutien massif et instantané face à cette tentative de déstabilisation. « Le peuple tchadien, à travers ses forces vives, a montré une fois de plus sa résilience et son attachement à la paix et à la stabilité », a-t-il souligné.



Il a également exprimé sa gratitude envers les « pays amis et frères » qui ont réagi rapidement pour soutenir le Tchad dans cette épreuve. « Leur solidarité témoigne de l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre les menaces à la sécurité », a-t-il ajouté.



Un appel à la justice



Le président Mahamat Idriss Déby a insisté sur la nécessité de faire la lumière sur cette attaque. « Il revient maintenant à la justice d’établir les faits, de situer les responsabilités et d’appliquer toute la rigueur de la loi », a-t-il déclaré.



Enfn, le chef de l’État a affirmé : « Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me liquider, mais ils ont été neutralisés par la vaillance, la vigilance et le courage de la Garde présidentielle. »