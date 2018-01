Tchad : Le collectif contre la vie chère dénonce "l'oppression sociale érigée en système de gouvernance"

Le Collectif Tchadien Contre la Vie Chère, dans un communiqué de presse signé de son président Dingamnayal Nely Versinis, s'insurge contre l'attitude anti-sociale du président de la République. Celui-ci n'a jusque-là n'a envisagé aucune solution conséquente à travers son discours à la nation pour l'année qui vient de commencer afin d'arrêter la souffrance et la misère noire de la population tchadienne qui ne fait qu'empirer du jour au lendemain., selon le CCTV.



Face à cette situation d'oppression sociale érigée en système de gouvernance par le régime en place, le Collectif Tchadien Contre la Vie Chère interpelle chaque tchadienne et tchadien à rompre avec la peur pour combattre cette situation créée et entretenue par le régime en place. Le collectif Tchadien appelle à la survie par des actions concrètes et pacifiques pour démontrer à ses fossoyeurs leur mécontentement.



"Nous, nous rendons à l'évidence qu'au fur et à mesure que les jours passent, les tchadiens sont soumis à une condition de vie précaire. L'heure est d'autant plus grave qu'au même moment partout, on assiste à une hausse généralisée des taxes, des prix de produits et services qui rendent davantage la vie chère et les tchadiens malheureux et vulnérables. Nos dirigeants viennent de monter un projet macabre d'abattement de salaire des fonctionnaires et augmentent les frais des étudiants à 50? CFA", déplore le président de CTVC, Dingamnayal Nely Versinis.



En outre, le Collectif Tchadienne Contre la Vie Chère lance un appel vibrant à toute la population tchadienne à se mobiliser afin de défendre leurs propres intérêts sans crainte.