Tchad : Le conflit agriculteurs-éleveurs fait rage à Agana, bilan lourd

Un violent affrontement entre agriculteurs et éleveurs a éclaté dans le village d’Agana, situé dans le département de Fitri, province du Batha. Ce conflit a entraîné un bilan tragique de sept morts et douze blessés. Comme de nombreux autres conflits dans la région, cette violence trouve son origine dans la compétition pour l’accès aux terres et aux ressources en eau.



Alertées par la gravité de la situation, les autorités ont rapidement réagi. Ahmat Goukouni Mourali, délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha et général de division, s’est rendu sur place accompagné des Forces de défense et de sécurité. Des mesures immédiates ont été mises en place pour rétablir l’ordre et sécuriser la population.



Dans une déclaration, le général Mourali a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et a lancé un appel au calme. Il a souligné l'importance d’une coexistence pacifique entre les différentes communautés et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes profondes du conflit, afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.



Les autorités locales s’efforcent désormais de rétablir le dialogue entre agriculteurs et éleveurs. Des efforts seront déployés pour renforcer la médiation et promouvoir la compréhension mutuelle entre les parties.



Ces initiatives visent à trouver des solutions durables pour la gestion des ressources naturelles, essentielles à la coexistence pacifique des communautés dans la région.