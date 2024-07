Tchad : Le décès tragique de l'étudiante tchadienne au Sénégal au centre d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères

Les deux ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face à ce drame et ont réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement afin d'élucider les circonstances entourant le décès de la jeune étudiante. Ils ont souligné l'importance d'une enquête transparente et approfondie pour rendre justice à la mémoire de Steffi Kaguer et à sa famille.



La justice sénégalaise est actuellement saisie de l'affaire et les deux ministres ont réitéré leur engagement à suivre de près l'évolution de l'enquête. Ils ont également appelé à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame qui a suscité une vive émotion au Tchad et au Sénégal.



Cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères a également permis de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Sénégal. Les deux pays ont exprimé leur détermination à continuer à travailler ensemble pour renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment sur les questions de sécurité, de développement et d'intégration régionale.