Tchad : Le général Dari Wagni prend les rênes de la Légion N°22 à Goz-Beïda

Le mercredi 24 janvier 2025, la légion N°22 de la gendarmerie nationale, en charge de la sécurité dans la province du Sila, a procédé à une cérémonie officielle d’installation de son nouveau commandant, le général Radi Wagni. Il succède au colonel Dadi Wodji, qui lui a symboliquement transmis le flambeau. La cérémonie a été présidée par le Directeur général deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, général Abdelhamid Haroun, en présence du secrétaire général de la province, Ali M'bodou Djibrine, ainsi que de nombreuses personnalités civiles, militaires et des représentants d'organisations humanitaires. Le passage de témoin marque un nouveau chapitre pour la légion N°22, dont le rôle est crucial dans le maintien de l’ordre et la sécurité. Le général Radi Wagni, reconnu pour son expérience et son dévouement, a exprimé son engagement à poursuivre les efforts de ses prédécesseurs et renforcer les mesures pour garantir un environnement sûr et stable dans la localité.

Cette installation est perçue comme un moment fort pour la gendarmerie nationale et pour la sécurité de la province du Sila.