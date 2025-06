Tchad : Le gouvernement appelle à une action coordonnée pour la relocalisation des réfugiés soudanais

La réunion a rassemblé plusieurs personnalités importantes, dont M. Gassim Cherif, Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, Mme Fatime ALDJINEH GARFA, Ministre Déléguée auprès du Ministre d'État en charge des Affaires Étrangères, et Dr François BATALINGAYA, Coordonnateur Humanitaire du Système des Nations Unies au Tchad. Des représentants d'agences humanitaires, de partenaires techniques et financiers, ainsi que des cadres des ministères sectoriels étaient également présents.





Une situation humanitaire critique





La Ministre Zara Mahamat Issa a tiré la sonnette d'alarme concernant la gravité de la situation. Depuis le début du conflit armé au Soudan en avril 2023, plus de 500 000 réfugiés ont déjà été relocalisés. Cependant, près de 282 000 autres demeurent dans des sites spontanés, exposés à de nombreux risques et menaçant leur sécurité, leur santé et leur dignité. Cette situation exerce également une pression considérable sur les ressources déjà limitées des communautés locales, exacerbant les tensions. L'urgence est donc d'accélérer leur transfert vers des sites aménagés, plus sûrs et mieux équipés.





Proposition de comité technique et appel au financement





Pour mieux coordonner ces efforts, le gouvernement propose la mise en place d’un Comité Technique Interministériel. Ce comité travaillerait en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux afin de définir une stratégie opérationnelle qui assure la protection des réfugiés tout en préservant la cohésion sociale dans les zones d’accueil.







La Cheffe du Département en charge des Affaires Humanitaires a également souligné un obstacle majeur : la baisse significative des financements humanitaires, notamment de la part des bailleurs traditionnels. Cette réduction menace la continuité de l'assistance vitale, incluant les abris, les soins, l'alimentation, l'accès à l'eau potable et la protection des enfants.







Face à cette crise multiforme, un appel solennel est lancé à la communauté internationale pour un appui financier et logistique renforcé. Le Tchad, tout en réaffirmant son engagement et son leadership, insiste sur la nécessité d’une réponse solidaire et collective pour garantir un avenir digne aux réfugiés soudanais.