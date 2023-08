Tchad : Le gouvernement et l’UNICEF renforcent la sensibilisation sur la prévention du VIH de la mère à l’enfant

Dans le cadre de leur partenariat visant à promouvoir les droits de l'enfant et à sensibiliser la population sur les enjeux de santé publique, le ministère de la Communication et l'UNICEF ont organisé un café de presse à la Maison des Médias du Tchad. L'événement, qui s'est tenu le vendredi 25 août 2023, avait pour objectif d'informer les journalistes sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant ainsi que sur la prise en charge pédiatrique du VIH.



Le thème central de ce café de presse était "Comprendre la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la prise en charge du VIH pédiatrique". Ce sujet revêt une importance cruciale, car il vise à outiller les professionnels des médias afin qu'ils puissent diffuser des informations essentielles sur la prévention du VIH, en mettant en avant les moyens disponibles et accessibles à toutes les femmes souhaitant donner naissance à des enfants en bonne santé, même en cas d'infection au VIH.



Selon les données, le Tchad compte environ 110 000 personnes vivant avec le VIH, parmi lesquelles 7 000 femmes enceintes sont séropositives et 1 300 nouveaux cas d'infection pédiatrique sont enregistrés. De plus, 12% des mères vivant avec le VIH transmettent le virus à leurs enfants. Pour lutter contre cette réalité, 1 902 établissements de santé proposent des services de Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant (PTME). Ces services englobent le conseil, le dépistage, le traitement antirétroviral, le suivi de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et le dépistage précoce de l'enfant pour assurer son état de santé.



Durant le café de presse, les intervenants ont souligné l'importance de la prévention mère-enfant, débutant avant même la grossesse par le dépistage des conjoints. Pendant la grossesse, un dépistage systématique est recommandé pour les femmes enceintes et leurs conjoints. En cas de résultat positif, un traitement antirétroviral est mis en place. L'accouchement dans un environnement sanitaire, un allaitement protégé et un traitement antirétroviral à vie font partie des méthodes de prévention.



Le Professeur Abderazzack Adoum Fouda, Coordonnateur National du Programme Sectoriel de lutte contre le Sida, les hépatites virales et les IST, a souligné que le VIH reste un enjeu majeur de santé publique au Tchad. Il a évoqué les objectifs 959595, visant le dépistage, le traitement et la suppression virale, dans la perspective d'éliminer le VIH d'ici 2030. Le Coordonnateur a mis en garde contre les traitements non prouvés des charlatans et a encouragé l'utilisation des antirétroviraux reconnus scientifiquement pour réduire la charge virale.



L'organisation de ce café de presse reflète l'engagement continu des autorités et des organisations internationales pour sensibiliser et éduquer la population sur les enjeux de santé publique, en particulier en ce qui concerne la prévention du VIH de la mère à l'enfant et la prise en charge pédiatrique.