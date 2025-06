Tchad : Le gouvernement interdit des mouvements et dissout des associations

Selon l'Arrêté n°01/PR/PM/MATD/SG/2025, le « Mouvement Citoyen Le Temps » et la « Wakit-Tama, section politique » sont désormais interdits de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Le ministère précise que ces entités fonctionnaient de manière informelle, sans autorisation légale, ce qui constitue une infraction à la législation en vigueur.





Parallèlement, l'Arrêté n°712/PR/PM/MATD/SG/2025 a prononcé la dissolution de deux associations civiles : l'Association des Jeunes pour l'Animation et le Développement Rural (AJADR) et la Coordination Nationale des Jeunes pour la Paix et le Développement au Tchad (CONAJEPDT), enregistrées respectivement sous les folios N°2012 et N°6030. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été fourni sur les raisons précises de cette dissolution, les autorités ont indiqué qu'elle s'inscrivait dans leur volonté de « faire respecter la légalité républicaine ».





Les forces de sécurité, incluant la Police nationale, la Gendarmerie et la Garde nationale et nomade du Tchad, ont été instruites de veiller à l'exécution stricte de ces décisions administratives.