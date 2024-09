Tchad : Le gouvernement rassure la population face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la digue de Walia

Clarification des Informations

Des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, visant à déstabiliser la population et à créer une panique générale. La cellule de veille de l'équipe de surveillance du ministère dément fermement ces rumeurs.



Présence sur le Terrain

Il est important de noter que l'entreprise ANDA et ses techniciens sont présents sur le site chaque jour pour s'assurer que tout inconvénient est rapidement traité.



La population est appelée à rester sereine et à ignorer les fausses nouvelles. Les autorités restent mobilisées pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région.



Le communiqué officiel du Ministère tchadien relatif à la stabilité de la digue de Walia constitue une réponse essentielle face à la propagation de fausses informations. En démentant catégoriquement les rumeurs et en assurant le public de la surveillance constante de l'infrastructure, le gouvernement démontre sa volonté de préserver l'ordre public et de limiter les risques de panique.