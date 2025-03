Tchad : Le maire de N'Djaména reçu par le chargé d'affaires de l'ambassade de Hongrie

Le 27 mars 2025, le Maire de la commune de la ville de N'Djaména, Sénoussi Hassana Abdoulaye, a été reçu par SZABOLCS ATTILA KOCZKA, Chargé d'affaires de l'Ambassade de Hongrie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer la coopération décentralisée, un aspect important de la feuille de route de l'exécutif municipal. Au cours de cette audience, le Maire et le Diplômate hongrois ont échangé longuement sur les différentes actions à entreprendre par les nouvelles Autorités Municipales. L'objectif principal de ces discussions était de se concentrer sur le développement de la ville-capitale ainsi que sur le bien-être de ses habitants. Monsieur Szabolcs Attila Koczka a exprimé sa gratitude envers le Maire pour cette visite de courtoisie et a marqué son accord pour accompagner le nouvel exécutif municipal. Cela souligne l'engagement de la Hongrie à soutenir les initiatives locales qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens de N'Djaména. Cette rencontre représente un pas en avant vers une coopération fructueuse entre N'Djaména et la Hongrie, pour le bénéfice du développement local et du bien-être de la population. Les discussions sur les actions communes à mener démontrent une volonté partagée de travailler ensemble pour un avenir meilleur pour la ville-capitale.