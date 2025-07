Tchad : Le ministère de la Santé sensibilise les journalistes sur la prévention du choléra

Mahamat All-Amin Tadjadine, directeur de la communication du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a souligné l'importance de cet échange pour équiper les journalistes des notions essentielles de prévention. Il a rappelé que le choléra est présent au Soudan et qu'il est du devoir de tous les acteurs de se mobiliser pour informer et rappeler à la population la nécessité de respecter les règles d'hygiène. Il a exhorté les médias à jouer pleinement leur rôle dans la diffusion de ces messages préventifs.



Le coordonnateur du COUSP, le Dr Dissia Fittouin, a insisté sur l'importance des mesures d'assainissement et d'hygiène dans la lutte contre le choléra. Il a demandé aux journalistes de relayer le message de prévention du ministre de la Santé publique et de la Prévention et a assuré de la disponibilité de ses services pour répondre aux sollicitations de la presse.





Le Dr Fittouin a également précisé que le ministère a déjà mis en place des kits de prise en charge du choléra dans les zones à haut risque, soulignant qu'« un seul cas de choléra dans une localité constitue une épidémie ».



Comprendre et prévenir le choléra

Le Chef de service communication au COUSP a présenté le choléra aux journalistes, détaillant les sources de contamination, les mesures de prévention et le rôle crucial des médias dans ce combat.





Le choléra est une maladie infectieuse, diarrhéique à caractère épidémique, d’origine bactérienne, transmise par voie digestive. Les fortes concentrations de population associées à une hygiène défectueuse jouent un rôle important dans l'apparition et le développement d'une épidémie.