Tchad - Le ministre Mahamat Assileck Halata frappe fort : Des suspensions pour manquements graves

Les personnes concernées par cette suspension sont :



La Directrice Générale de l'Administration, des Affaires Financières, de la Législation Foncière et du Contentieux.

Le Directeur de l'Administration, des Ressources Humaines, des Équipements, du Matériel et de l'Informatique.

Le Directeur Adjoint de l'Administration, des Ressources Humaines, des Équipements, du Matériel et de l'Informatique.





Cette décision souligne l'engagement du gouvernement à assurer la transparence et la responsabilité au sein des institutions publiques, et à prendre des mesures appropriées face à des comportements inappropriés ou négligents. Les autorités continueront à surveiller de près les activités de ces départements pour garantir un service efficace et conforme aux normes établies.