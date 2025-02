Tchad : Le ministre de l'Eau et de l'Énergie inspecte les travaux de Djarmaya

Dans le cadre de son engagement à renforcer le secteur énergétique du pays, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascale Kanabé Marcélin, s'est rendu ce 10 février 2025 à Djarmaya pour inspecter les travaux de construction de la centrale tri-combustible et de la centrale solaire. Accompagné du Directeur Général de la SNE, le ministre a pu constater l'avancement des travaux et s'assurer du respect des délais et des normes de qualité.





La centrale tri-combustible : un projet stratégique





La centrale tri-combustible de Djarmaya, réalisée par la société Denali Investment, est un projet d'envergure qui devrait permettre d'améliorer l'accès à l'électricité dans la région. Les travaux de génie civil, mécaniques et électriques sont en phase de finalisation. Cependant, le raccordement aux réseaux, confié à l'entreprise MAN, connaît quelques retards en raison de la disponibilité des équipements.





La centrale solaire, un atout pour l'énergie renouvelable





Parallèlement à la centrale tri-combustible, le ministre a également visité le chantier de la centrale solaire de 50 MW. Ce projet ambitieux permettra de diversifier le mix énergétique du pays et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.





Les enjeux de ces projets





Ces deux projets sont d'une importance capitale pour le développement du pays. Ils permettront d'améliorer l'accès à l'électricité pour les populations, de stimuler l'activité économique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.