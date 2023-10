Tchad : Le ministre de la prospective économique échange avec des partenariats internationaux et le vice-président de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de la banque mondiale

Au Tchad, le ministre de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux M. Moussa S. Batraki, a rencontré M. Ousmane Diagana vice-président Afrique de l’Ouest et Afrique centrale de la Banque mondiale, a rapporté son ministère.



Lors de ces échanges, ne nombreux sujets ont été abordé notamment les progrès politiques dans le cadre de la période de transition au Tchad et les progrès en termes de croissance économique et de diversification.



Un point détaillé sur crise politique au Soudan et l’afflux des réfugiés soudanais au Tchad a été fait et on a revu la situation politique et sécuritaire dans la sous-région.



Un aperçu des projets en cours de mise en œuvre au Tchad, une mise en avant de la nécessité d’une coordination étroite avec la Banque Mondiale et d'autres partenaires pour maximiser l'efficacité des projets et des réformes ont été aussi discuté



A à la fin un appel à un soutien continu de la Banque Mondiale pour les initiatives et les réformes en cours et à venir, en mettant en évidence la valeur ajoutée de ce partenariat pour le Tchad a été fait.