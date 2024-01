Tchad : Le ministre des Affaires étrangères représente le Président de la République Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du Mouvement des Non-Alignés

Ce sommet, qui se tiendra du 19 au 20 janvier 2024, a pour thème "Approfondir notre coopération pour un partage équitable des richesses dans le monde". Les dirigeants discuteront des moyens de promouvoir une coopération économique plus juste et mutuellement bénéfique pour tous. La participation active du ministre démontre l'engagement continu du Tchad à œuvrer pour un monde plus équitable et prospère.