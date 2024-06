Tchad : Le nouveau ministre de la Défense tchadien, le Général Issahakha Mallo Djamous, offre un dîner à ses proches

Cette soirée conviviale a réuni de nombreuses personnalités du monde politique, militaire et civil, parmi lesquelles le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le secrétaire d'État au Pétrole, le chef d'état-major des armées et de nombreux frères d'armes du Général Djamous.



Ce dîner a été l'occasion pour le Général Djamous de remercier ses proches pour leur soutien et de partager un moment de convivialité avec eux. Il a également évoqué les défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions et a réaffirmé son engagement à servir son pays avec loyauté et dévouement.



Les invités ont exprimé leurs félicitations au Général Djamous pour sa nomination et lui ont souhaité plein succès dans ses nouvelles responsabilités.



Cette soirée a été un moment fort de fraternité et de solidarité entre le Général Djamous et ses proches. Elle illustre l'importance des liens familiaux et amicaux dans la société tchadienne.