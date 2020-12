Tchad : Le nouveau sous-préfet de Kara installé au Logone oriental

La sous-préfecture de Kara, dans le département de la Pende, province du Logone Oriental, a désormais un nouveau sous-préfet. La cérémonie d'installation de ce dernier a lieu ce 30 décembre 2020, sous la présidence du préfet de la Pende, Hamid Ali Kondo. En effet, Bichara Mahamat Doumbourki, le nouveau sous-préfet remplace Oumar Issaka Ahmat. Dans son allocution de circonstance, le nouveau sous-préfet a remercié les plus hautes autorités du pays, et celle de la province, pour cette marque de confiance. Il dit être conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend. Et pour l'accomplir, il a besoin des conseils et orientations de tous, a-t-il rappelé.



Bichara Mahamat Doumbourki s'est appesanti aussi sur quelques points forts, notamment la recherche de la paix sociale, la cohabitation pacifique, l'éducation des filles, pour ne citer que ceux-là. Il entend s'y engager pour la quiétude et le bonheur de cette sous-préfecture. Installant le nouveau sous-préfet, le patron du département de la Pende, Hamid Ali Kondo, a rappelé le décret du 24 décembre 2020 nommant Bichara Mahamat Doumbourki au poste de sous-préfet de Kara.



A travers cette installation, le préfet a exhorté la population de la sous-préfecture à la cohabitation pacifique, gage de la paix. Laquelle, poursuit-il, est un facteur de développement si cher au président de la République. Il appelle par ailleurs le nouveau sous-préfet de Kara, à œuvrer pour la quiétude et le bonheur de ses administrés.