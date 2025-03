Tchad : Le parquet s’exprime sur la mort du jeune Jérémie devant la Présidence

Lors de cette déclaration, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a rappelé que, suite aux événements du 8 janvier 2025, la Mairie de N’Djamena avait, pour des raisons de sécurité, pris un arrêté (N°007/CVNDJ/SG/2025) instaurant une circulation à sens unique sur l’avenue Karim Nassour (devant la Présidence), depuis son intersection avec l’avenue Gaourang (près du ministère du Plan) jusqu’à l’avenue Galmaï Youssoubomi (ONAMA). Cette mesure est entrée en vigueur à partir du 13 janvier 2025.



Le défunt, Haytassidi Hinim Bayna, aurait emprunté cette voie en sens interdit, venant de la Mairie en direction de la Présidence de la République. Il aurait été interpellé par des agents municipaux à un premier point de contrôle, qui lui auraient demandé de faire demi-tour.



Malgré ces consignes sécuritaires, l'intéressé aurait persisté et poursuivi sa route. C’est alors que la garde présidentielle, souhaitant le dissuader, aurait effectué des tirs de sommation. Malheureusement, une balle l’a atteint mortellement, et il a succombé sur place.



Suite à ce drame, le parquet d’instance de N’Djamena a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et a appelé les usagers à respecter les dispositions réglementaires en matière de circulation, notamment aux abords des zones sensibles, afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.