Tchad : Le parti MIYANBO salue la rupture des accords militaires avec la France et appelle à la souveraineté

Le 6 décembre 2024, le président du parti MIYANBO, Kingabo Ogouzeimi Tapol, a exprimé son soutien à la décision du gouvernement tchadien de rompre l'accord militaire de défense avec la France lors d'un point de presse au restaurant Pili-Pili.





Lors de cette conférence, Kingabo a qualifié la rupture de l'accord militaire d'“historique”, soulignant qu'elle représente un tournant majeur dans la quête de souveraineté et de dignité nationale pour le Tchad. Il a affirmé que cette décision, mûrement réfléchie, manifeste la volonté du Tchad d'exercer pleinement son indépendance et de permettre au peuple tchadien de décider librement de son avenir sans ingérence extérieure.





Kingabo a également évoqué les relations déséquilibrées qui ont prévalu dans le passé, qui, selon lui, ont profité à une minorité au détriment des aspirations légitimes du peuple à la paix, au développement et à la justice. Il a appelé chaque citoyen tchadien à soutenir le président dans cette décision cruciale, encourageant un esprit de solidarité et de patriotisme en ces temps décisifs.





Le président du parti a insisté sur le fait que cette décision ne doit pas être perçue comme un repli, mais plutôt comme le début d'une nouvelle dynamique où le Tchad cherche à établir des partenariats basés sur le respect mutuel et des intérêts réciproques.





Kingabo a également fait appel aux partenaires internationaux pour qu'ils comprennent et respectent la légitimité de cette démarche. Selon lui, le Tchad reste ouvert au dialogue et à la coopération, tout en affirmant sa souveraineté totale et intégrale.





Cette position du parti MIYANBO souligne un soutien croissant au sein de la société tchadienne pour une politique étrangère qui privilégie l'indépendance et le respect des droits nationaux.