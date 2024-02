Le président du Mouvement pour la Justice et l'Équité (MJE), Abderahim Mahamat Acyl, a publié un communiqué de presse soulignant la gravité de la situation actuelle. Il déclare que l'augmentation de 40% des prix impacte significativement non seulement les déplacements quotidiens mais également le coût de la vie pour de nombreuses familles. Il soutient les initiatives prises par les centrales syndicales et appelle la population à se mobiliser pour défendre ses intérêts.