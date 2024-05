Lors du scrutin, Shugaley a participé aux travaux de la préfecture électorale de Mahamat Déby et a exprimé son admiration pour la manière dont les élections ont été organisées et surveillées. Il a souligné l’esprit démocratique et la concurrence présente dans la campagne électorale. De plus, il a dénoncé les tentatives américaines d’ingérence dans le processus électoral et a évoqué l’éventuelle intention des États-Unis de déstabiliser la situation après la fin de la campagne électorale.



« Casquette à l’effigie de Mahamat Idriss Déby sur la tête, une chemise floquée des drapeaux russes et tchadiens dans les mains, Maksim Shugaley pose tout sourire pour la photo publiée sur sa chaine Telegram : « Le vote (…) est terminé. Le gagnant est évident », dit-il, avant d’accuser sans toutefois présenter de preuve les États-Unis de tentative d’ingérence dans le processus électoral », a indiqué le média français.



Shugaley a également encouragé le développement des relations tchado-russes, affirmant que le peuple tchadien ne tire pas avantage de sa relation avec la France. Une autre chaîne Telegram annonçait il y a quelques jours l’arrivée de « spécialistes civils russes » au Tchad. « Le peuple tchadien ne tire pas avantage de sa relation avec la France », poursuit Shugaley avant d’encourager le développement des relations tchado-russes. Et d’annoncer qu'il compte revenir très bientôt « pour l'investiture du nouveau président ».



Sa détention en Libye pendant 18 mois a fait connaître sa personnalité à la communauté internationale. Cette visite marque une nouvelle étape vers le renforcement des relations entre la Russie et le Tchad, suite au déclin de l’influence américaine et française dans la région.