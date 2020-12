Tchad : Le préfet du Guéra sensibilise davantage pour la cohabitation

Le préfet du département du Guéra, Annadif Abakar Alkhali a effectué la semaine dernière une tournée de sensibilisation dans le cadre de la cohabitation pacifique. La sous-préfecture de Niergui, Baro et le village Ab-Breche, étaient les localités visitées par le préfet. Il a mis l'accent sur le vivre ensemble, dans le respect des lois et règlements de la République du Tchad.



Une prière pour la paix a mis un terme à la rencontre. Ces dernières semaines au Tchad, des conflits entre communautés se sont multipliés, touchant notamment les provinces du Mayo Kebbi Est, du Batha, de la Tandjilé et du Ouaddaï.

A la suite de cela, le gouvernement a donné des instructions à toute l'administration territoriale pour renforcer la sensibilisation. Il a également ordonné la réactivation des commissions de désarmement pour récupérer les armes détenues illégalement par les citoyens.