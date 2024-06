Tchad: Le premier ministre dévoile les 12 chantiers de son programme politique

Le premier ministre Allamaye Halina a annoncé douze chantiers : "La présente déclaration de politique générale est basée sur le Projet de société ayant permis l'élection du Président de la République, chef de l'État. Elle est structurée autour de douze chantiers, chacun comprenant plusieurs actions".



Parmi les 12 chantiers figurent notamment : la paix, réconciliation nationale et sécurité ; réforme de l'État ; promotion d'un État solidaire ; refonte du système éducatif ; promotion des droits de la femme ; l'accessibilité de l'eau et de l'énergie ; la construction d'infrastructures ; l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage ; la modernisation du système de santé ; la promotion des merveilles culturelles et touristiques.



Le Premier ministre a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes branches du gouvernement et la société civile pour la réalisation de ces objectifs.



Il a également insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources pour assurer le succès de ces chantiers.