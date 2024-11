Tchad : Le premier ministre s'est rendu au Lac pour exprimer son soutien au chef de l'État

Le Premier ministre Allah-Maye Halina s'est rendu, ce jeudi 7 novembre 2024, dans la province du Lac où le Président de la République Mahamat Idriss Deby dirige depuis plusieurs jours les opérations aux confins du Lac Tchad, rapporte la Primature.



Le Premier ministre est allé exprimer le soutien indéfectible du gouvernement et celui de la population dans son ensemble, au chef suprême des armées qui dirige personnellement l'opération HASKANITE en réponse à l'attaque terroriste du 27 octobre dernier.



Le chef du gouvernement a également encouragé les troupes et salué leur bravoure dans cette lutte cruciale pour la sécurité et la paix au Tchad.