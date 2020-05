Tchad : Le sultan du Ouaddai adresse ses voeux pour l'Aid El-Fitr

Le sultan Abbasside du Dar Ouaddai, Cherif Abdelhadi Mahadi, a fait une déclaration de vœux à l'occasion de la fête Aïd Al Fitr Al Moubarak, à sa résidence du quartier Goz Amir à Abéché.



Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi a présenté ses meilleurs vœux de prospérité, de santé, de bonheur et de paix à toute la population tchadienne en général et en particulier à celle de la province du Ouaddai.



À l'entame de son discours, Sa Majesté a présenté ses vœux au président de la République Idriss Deby. "Que Dieu lui accorde la santé, la prospérité et la paix", a-t-il dit. Il l'a également félicité pour avoir mené l'opération Colère de Bohoma.



"Il est rare de voir un Président de République diriger un combat pour l'intégrité du territoire national", a affirmé Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi.



Le sultan a également présenté ses voeux aux leaders religieux dont le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et ceux des provinces. Il a appelé à invoquer Dieu pour la paix, la cohabitation pacifique et l'unité nationale.



Il a exhorté les leaders religieux et les chefs traditionnels à oeuvrer pour le vivre ensemble.



"Nous devons penser comment construire le Ouaddai, comment accepter son prochain, car le Ouaddai est un État", a-t-il martelé, tout en demandant à la population de s'accepter les uns aux autres afin que la paix règne dans la province.



Face à la pandémie de Covid-19, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi demande à la population de respecter les mesures barrières.



Il n'a pas perdu de vue les questions de l'eau, l'élevage et l'agriculture.



Le sultan a adressé ses meilleurs vœux à la Première Dame Hinda Déby et s'est félicité de ses actions de bienfaisance ; aux agents de santé qui se sacrifient pour sauver des vies humaines ; et aux Hommes des médias qui jouent un rôle très important en informant l'opinion nationale et internationale.