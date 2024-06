Tchad : Les ONG du Logone Oriental volent au secours des victimes des vents violents de Miandoum

Le sous-préfet de Miandoum, Mbainaissem Salomon, a souligné la récurrence de ces phénomènes et a exprimé sa compassion aux victimes avant de demander aux volontaires secouristes d'être clairs et honnêtes dans la distribution.



Lors du lancement officiel de cette campagne de distribution, le délégué provincial de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Djekainkoula Bouangar Osée, a salué la prompte réaction des partenaires et l'engagement de la Croix-Rouge sur le terrain. Pour éviter la diffusion de fausses informations autour de la distribution, le délégué a invité les agents distributeurs à la sincérité et à l'honnêteté afin que ces kits bénéficient à toutes les victimes.



Symboliquement, trois femmes ont été servies. Le délégué a remis les bordereaux au sous-préfet qui, à son tour, les a transmis à la Croix-Rouge du département de la Nya pour l'exécution.



Les donateurs sont, entre autres, le HCR, l'UNFPA et World Vision.