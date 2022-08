Tchad : Les Transformateurs prêts à "passer à la vitesse supérieure"

Le leader du parti a rendu compte des discussions avec un groupe de facilitateurs composé notamment des trois leaders religieux du Tchad. À l'issue des discussions, un programme a été proposé, allant jusqu'au 1er septembre ; ce délai vise à échanger, discuter et s'accorder sur les points de blocage, afin de permettre la participation des Transformateurs au dialogue national.



"Un verrouillage" des assises nationales



Dr. Succes Masra évoque un "verrouillage en amont des choses au dialogue", bien que certains soient "restés braves dans la salle".



"On ne peut absolument pas parler de dialogue dans ces conditions", estime Dr. Succes Masra. "Il reste 53 jours pour s'entendre parce qu'à la fin des fins, c'est le peuple qui sortira son gouvernement", menace-t-il.



Dr. Succes Masra tend la main à Mahamat Idriss Deby



"Dans ce gouvernement du peuple, chacun aura sa place. Mon jeune frère, qu'il ne s'inquiète pas. Nous allons lui confier la gestion des questions militaires dans ce gouvernement du peuple. Le gouvernement du peuple sera un gouvernement de transition. Il sera dirigé par ceux qui n'auront pas vocation à se présenter à l'élection présidentielle", affirme Dr. Succes Masra.



Saluant le changement d'attitudes des forces de sécurité vis-à-vis des rassemblements des Transformateurs, Dr. Succes Masra estime que "les tireurs de gaz lacrymogène, maintenant, sont devenus les gardes de ce peuple".



"Le Tchad de demain, il n'y aura plus d'esclaves. (...) L'armée va être au service du politique. (...) Si jamais certains sont tentés de dire que nous ne pourrions pas arriver à ce Tchad, alors c'est eux qui auront créé les conditions pour la mise en place de plusieurs Tchad", prévient le leader des Transformateurs.



Et d'ajouter : "le plus grand groupe rebelle, c'est bien le peuple tchadien. (...) S'ils veulent dessiner un Tchad qui va sur ce chemin, ils auront en face d'eux le plus grand groupe rebelle".



Un grand rassemblement la semaine prochaine



Les Transformateurs annoncent un grand rassemblement samedi prochain, au même lieu, pour éventuellement décider de "passer à la vitesse supérieure" et "des actions à suivre".



"Si nous devons passer à une vitesse supérieure pour se faire entendre, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous devons être 200.000, 300.000, 400.000, tous les tchadiens. Mobilisez-vous par quartiers, arrondissements", lance Dr. Succes Masra.