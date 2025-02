Tchad : Les anciens employés des bases militaires françaises réclament des mesures d'accompagnement

Le 3 février 2025, un groupe de 402 anciens employés des bases militaires françaises à Adji Kossei, N’Djaména, Abéché, et Faya a tenu un point de presse pour exprimer leurs préoccupations suite à leur licenciement pour des raisons économiques. Ces ex-employés ont réaffirmé leur soutien aux plus hautes autorités du pays concernant la décision souveraine de mettre fin à la coopération de défense avec la France. Ils ont cependant exprimé une profonde préoccupation face à la situation sociale difficile qu'ils traversent depuis leur licenciement, qui a eu lieu après la rupture des accords de sécurité avec la France. Les anciens employés ont demandé une prise en charge professionnelle et des mesures d’accompagnement pour les aider à faire face à leurs nouvelles réalités. Leur porte-parole a souligné l'urgence de leur situation, appelant les autorités à agir rapidement pour leur offrir un soutien adéquat.

Cette déclaration met en lumière les défis auxquels ces ex-employés sont confrontés dans un contexte de transition et de changement dans les relations entre le Tchad et la France.