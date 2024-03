Tchad : Les candidats au Bac 2024 sont attendus ce dimanche au Lycée Diguel Centre Arabophone

L'enrôlement biométrique est un processus qui consiste à collecter les données biologiques et physiques des candidats afin de créer une identification unique pour chacun d'eux. Cela inclut la prise d'empreintes digitales, la photographie et la capture des données personnelles telles que le nom, l'âge et l'établissement scolaire.



Cette initiative vise à renforcer la lutte contre les fraudes lors des examens du baccalauréat. En utilisant la technologie biométrique, il devient plus difficile pour les individus mal intentionnés de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de tricher pendant les épreuves.



Le choix du Lycée Diguel Centre Arabophone comme lieu principal de l'enrôlement est stratégique. Situé au cœur de N'Djamena, capitale du Tchad, cet établissement accueille un grand nombre d'étudiants venant de différentes régions du pays. La centralité géographique facilite ainsi leur participation à cette opération cruciale.



Les autorités éducatives ont mis en place une organisation efficace pour garantir une fluidité maximale lors de cette journée spécifique. Des agents spécialement formés sont présents sur place pour accompagner chaque candidat tout au long du processus d'enrôlement et répondre à ses questions éventuelles.