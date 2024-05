Tchad : Les diplômés de l'École Inter-États des Douanes de la CEMAC réclament leur intégration

Cinquante-et-un élèves douaniers de l'École Inter-États des Douanes de la CEMAC, formés en Guinée équatoriale, attendent depuis 12 ans leur intégration. Ils rencontrent de nombreuses difficultés, telles que l'absence de traitement de leurs dossiers qui s'accumulent sous la poussière et les toiles d'araignée au ministère des Finances et du Budget, le non-remboursement des frais de transport promis dans l'ordre de mission officiel, et le retard de leur intégration dans la fonction publique.



Par ailleurs, les élèves douaniers interpellent le président de la République, Mahamat Idriss Deby It No, et le chef du gouvernement, le docteur Masra Succès, via son ministre des Finances et du Budget, pour qu'ils agissent et mettent fin à cette situation prolongée. Ils affirment être prêts à aller jusqu'au bout de leur lutte.