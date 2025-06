Tchad : Les diplômés en paramédical réclament leur intégration à la fonction publique

Le Cycle de Licence Paramédicale, mis en place en 2019 avec le soutien financier des Émirats Arabes Unis, a été créé dans le but de renforcer les compétences médicales du pays. Cette formation couvre des filières jugées essentielles pour le système de santé tchadien, telles que l’Ophtalmologie, la Nutrition et Diététique, l’Anesthésie et Réanimation, les Soins Obstétricaux, et les Sciences Biomédicales.







« Nous avons été formés pour répondre aux besoins critiques du système de santé tchadien », a martelé l’un des porte-parole du collectif. Pourtant, ces spécialistes, considérés comme indispensables, sont aujourd’hui sans emploi.







Les diplômés dénoncent une incohérence dans les recrutements, soulignant que des personnes non formées spécifiquement dans leurs domaines ont été intégrées à la fonction publique, tandis qu’eux, pourtant préparés par l’État lui-même, restent ignorés.







Ils interpellent directement le Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social, le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, ainsi que le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour que des mesures urgentes soient prises. Leur message est clair : « Nous sommes prêts à travailler ! »