Tchad : Les éleveurs de Kadjmar échangent avec le ministre sur les enjeux de la filière élevage

Lors de cette rencontre, les échanges se sont concentrés sur l'implication des acteurs locaux pour garantir le succès de la campagne de vaccination. Les éleveurs ont profité de cette occasion pour faire part de leurs doléances, qui incluent le manque de marchés à bétail et de quais d’embarquement, l’insuffisance des couloirs de transhumance, la nécessité de vaccins pour les dromadaires et la création d’écoles pour les nomades.



Le Ministre a pris note de ces préoccupations et a rassuré les participants que des efforts sont en cours pour soutenir les communautés pastorales dans la préservation de leurs moyens de subsistance.



Après cette rencontre, la délégation ministérielle s'est rendue au village Moufra, dans la sous-préfecture d’Albiher, pour visiter l’un des six forages offerts par le Président de la République à la communauté pastorale. Cette initiative vise à améliorer l'accès à l'eau et à soutenir les conditions de vie des éleveurs.



Cette campagne de vaccination, couplée à ces initiatives, montre l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur de l'élevage et à répondre aux besoins des communautés pastorales.