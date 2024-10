Tchad : Les enseignants du Moyen-Chari réclament une meilleure reconnaissance

Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) section du Moyen-Chari a profité de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre, pour exprimer ses préoccupations et ses revendications. Lors d’un point de presse tenu par Madjyengué Nangassal, secrétaire général provincial, les enseignants ont mis en lumière les défis auxquels ils sont confrontés et ont appelé à une revalorisation de leur métier.



Le thème de cette année, "Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation", résonne particulièrement fort auprès des enseignants tchadiens. Madjyengué Nangassal a souligné l’importance de donner aux enseignants la parole et de les impliquer dans les décisions qui les concernent directement. « Nous sommes les acteurs de terrain, nous connaissons les réalités de nos classes », a-t-il déclaré.



Les enseignants du Moyen-Chari font face à de nombreux défis :

Manque de ressources: Les écoles sont souvent mal équipées, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement.

Faible rémunération: Les salaires des enseignants sont insuffisants, ce qui ne favorise pas leur motivation.

Conditions de travail difficiles: Les enseignants exercent souvent dans des conditions précaires, avec des classes surchargées.



Des propositions concrètes

Pour améliorer la situation des enseignants et du système éducatif, le SET du Moyen-Chari formule les propositions suivantes :



Modernisation des infrastructures scolaires: Il est urgent d'investir dans la construction et la rénovation des écoles pour offrir aux élèves un environnement d'apprentissage adapté.

Augmentation des salaires: Les enseignants doivent être rémunérés à la hauteur de leur rôle et de leurs responsabilités.

Participation active des enseignants aux décisions: Les enseignants doivent être associés à la conception et à la mise en œuvre des politiques éducatives.



Madjyengué Nangassal a appelé à l'unité de tous les enseignants pour faire entendre leur voix et défendre leurs droits. Il a également salué les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour améliorer le système éducatif.



La Journée mondiale des enseignants a été l'occasion pour les enseignants du Moyen-Chari de rappeler l'importance de leur rôle dans la société et de formuler des revendications légitimes. Il est essentiel que les autorités compétentes prennent en compte leurs préoccupations et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage.